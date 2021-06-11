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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş çağrı! EURO 2020'de..!!!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sırasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.

Spor / 11 Haziran 2021 Cuma 18:14
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan flaş çağrı! EURO 2020'de..!!!

Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın diz çöken oyuncuları destekleyip desteklemediğine yönelik bir soru üzerine, "Evet. Başbakan, tüm insanların barışçıl protesto ve adaletsizlikler karşısında duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor." dedi.

Sözcü, Johnson'ın oyuncuların yuhalamasını değil, desteklemesini istediğini söylerken, Başbakan'ın oyuncuları yuhalayanları kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Başbakan'ın daha önce herkesin milli takımın arkasında olmasını istediğini" söylemekle yetindi.

İKTİDAR PARTİSİ TEPKİLİ! 

Hazırlık maçları öncesinde bazı oyuncuların diz çökmesi, bazı taraftarlar ile iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Gillian Keegan, eylemi "bölücü" olarak nitelendirirken, Muhafazakar Parti'den Lee Anderson, oyuncuların protestoları nedeniyle İngiltere'nin Euro 2020'deki maçlarını izlemeyeceğini söylemişti.

Muhafazakar Parti'den diğer bir milletvekili olan Brendan Clarke-Smith de, taraftarların "vaaz verilmesinden ve aşağılanmaktan bıktığını" ve sadece "ahlak dersi verilmeyen" bir oyun görmek istediklerini savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından eski başbakan Gordon Brown, Johnson'ı "ortaya çıkıp İngiltere futbol takımını ve yaptıklarını açıkça desteklemeye" çağırmıştı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, oyuncuların protestoya devam edeceklerini söylemişti.

Milletvekiliİngiltere


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