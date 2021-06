EURO 2020'ye kötü başladık!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısında millilerimiz güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyemedi. Kendi yarı sahamızda oynanan ilk 45 dakikada kalecimiz Uğurcan Çakır, ilk yarıya damga vurdu. Özellikle 22. dakikada İtalya'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Chiellini'nin kafa vuruşunda Uğurcan nefis bir kurtarışla gole izin vermedi. İtalya'nın atakları sonuç vermeyince iki takım soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



Ay yıldızlı ekibimiz ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı. 53. dakikada gelişen İtalya atağında Domenico Berardi'nin sağ taraftan çevirdiği topta Merih Demiral topu kendi kalesine gönderdi. 66. dakikada Ciro Immobile farkı 2'ye çıkarırken 79. dakikada Insigne'nin attığı gol maçın skorunu tayin etti ve İtalya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



SKOR!



TÜRKİYE 0-3 İTALYA



İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak



İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun' dedi.



TÜRK TARAFTARLAR ROMA'DA!



Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.



A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU



A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)



Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)