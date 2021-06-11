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Danilo Zanna'dan Millilere övgü: Bayıldım!

İtalyan Şef Danilo Zanna, EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşması öncesi düşüncelerini dile getirdi.

Spor / 11 Haziran 2021 Cuma 20:25
Danilo Zanna'dan Millilere övgü: Bayıldım!

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve MasterChef programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı maç öncesi TRT Spor'a konuk oldu.

Maç öncesi düşünceleri sorulan Danilo, "Çok büyük bir heyecan var, inanılmaz... Bütün hafta boyunca böyle. Bizde çok heyecan var; sokakta, her yerde konuşuluyor. Bizim için çok anlamlı. Dünya Kupası'na gidemememiz bizim için skandaldı, şok oldu İtalya'da. Çok büyük bir maç, kalbimiz orada. Ama ben burada olunca karmakarışık bir şey oldu." dedi.

Nihat Kahveci'nin, "4 tane Dünya Kupası kazandınız, niye şok oluyorsunuz?" şeklindeki esprili çıkışına Danilo, "Beklenti yükseliyor ağabey (gülerek). Ben İtalya'yı tutuyorum ama benim için zor, evde eşim var. Bir tarafta kıpkırmızı olduk, bir tarafta mavi olduk, muhteşem yani." diye yanıt verdi.

Danilo, Ogün Temizkanoğlu'nun "bence sen yine eşini kızdırma" şeklindeki esprisine ise gülerek, "Zaten Karadenizli" yanıtını verdi. İtalyan Şef, Milliler hakkında ise "Ben bu sene Türkiye Milli Takımı'na bayıldım. Çok başarılı olacaklar, inanıyorum." diye konuştu.

İtalya


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