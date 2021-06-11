Burak Yılmaz tarihe geçti!

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda kaptan Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.



Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.