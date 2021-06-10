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Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: Umarım...!!!

İtalya Milli Takım'ın teknik direktörü Roberto Mancini, A Milli Takım ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Spor / 10 Haziran 2021 Perşembe 20:25
Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: Umarım...!!!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Roberto Mancini'nin açıklamaları;

Bir yıl geç de olsa turnuvanın başlayacak olması sebebiyle çok mutluyuz. İyi tekniğe sahip ve tehlikeli bir takımla oynayacağız. Bence harika bir maç olacak. İyi oyunlar bekliyorum

AMACIMIZ İYİ OYNAMAK

Amacımız iyi oynamak ve futbolun tadını çıkarmak. İyi takım olduğumuzu bilerek, rakiplere saygı duyarak ve kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkmalıyız.

UMARIM BİZE GOL ATMAZ

Burak Yılmaz çok sevdiğim bir oyuncu ama umarım yarın bize gol atmaz.

YARIN İÇİN ÜZGÜNÜM

Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım Türkiye ile tekrar finalde karşılaşırız

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM

en zor bir maç olacağını düşünüyorum. Türkiye güçlü bir takım onlara büyük saygım var. Eğer Türkiye'yi yenmek istiyorsak en iyi oyunlarımızdan birini sahada göstermemiz gerekiyor. İlk maçlar he zaman zordur

İtalya


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