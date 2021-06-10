Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: Umarım...!!!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini, önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Roberto Mancini'nin açıklamaları;



Bir yıl geç de olsa turnuvanın başlayacak olması sebebiyle çok mutluyuz. İyi tekniğe sahip ve tehlikeli bir takımla oynayacağız. Bence harika bir maç olacak. İyi oyunlar bekliyorum



AMACIMIZ İYİ OYNAMAK



Amacımız iyi oynamak ve futbolun tadını çıkarmak. İyi takım olduğumuzu bilerek, rakiplere saygı duyarak ve kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkmalıyız.



UMARIM BİZE GOL ATMAZ



Burak Yılmaz çok sevdiğim bir oyuncu ama umarım yarın bize gol atmaz.



YARIN İÇİN ÜZGÜNÜM



Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım Türkiye ile tekrar finalde karşılaşırız



TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM



en zor bir maç olacağını düşünüyorum. Türkiye güçlü bir takım onlara büyük saygım var. Eğer Türkiye'yi yenmek istiyorsak en iyi oyunlarımızdan birini sahada göstermemiz gerekiyor. İlk maçlar he zaman zordur