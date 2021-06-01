Yeniden Real Madrid'te!

Teknik Direktör Zinedine Zidane ile yollarını ayıran İspanyol devi Real Madrid, Carlo Ancelotti ile anlaştı.



61 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Real Madrid'i çalıştırmıştı.



MADRİD'DE KAZANDIĞI KUPALAR



Ancelotti, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve Kral Kupası'nı kazanmıştı.