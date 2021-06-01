İşte Milli Takım'a veda eden 4 isim!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamayla, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ın EURO 2020 kadrosunda yer almayacağını duyurdu.



Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2020 kadrosu şöyle:



KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır



DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu



FORVET: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu



Son hazırlık maçında rakip Moldova



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.



A Milli Takım, yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.