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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç'un toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı, Emre Belözoğlu'nun durumu ve transferle ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Spor / 1 Haziran 2021 Salı 15:57
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç'un toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı, Emre Belözoğlu'nun durumu ve transferle ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor. İşte Ali Koç'un sözleri...

"Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Genel kurulu 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle genel kurul tarihini değiştirmemiz gerekebilir. Yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.

Yok nisanda şampiyon, yok Zorlu sezonu, yok efendim Dilmen-Tatlı sezonları. Sonuca bakıyoruz. Sonuç ortada. Dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Norm haline geldi. Sistematik, ısrarlı bir şekilde bu argümanları, iftiraları her sezon yerleştirip ve buna da inanacak bir kitle bulmak üstün bir başarı.

Fenerbahçe üzerine iftiralar her sezon devam ediyor. Ben sezon başında buna dikkat çektim. Bu golü yemeyin, dikkat edin, böyle bir şey yok futbolculara, çalışanlara söyledim. Bu devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir kitle var. Bundan sonra 'daha evvel sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştirmeliyiz' demiştim. Bunu yapacağız.

Yönetime geldiğimiz zaman çok dirençle karşılaşmamızın sebebi eski köye yeni adet getirmekti. Bazıları tarafından naif, bazıları tarafından saf karşılanmış olabilir. Saf ve dürüst olmayı, algı operasyonu yapan kişilere tercih ederim. Umarım böyle olanların sayısı daha da artar, bu sektörün değişmesi lazım.

Emre BelözoğluFenerbahçe


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