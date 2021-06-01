Fenerbahçe'den yılın bombası!

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için efsanesi Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca 'Yeni Zlatan' olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...



Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı...



DAVID LUIZ BOMBASI



Sarı-Lacivertliler kanayan yarası olan stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor.



Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, David Luiz'i kadrosunda istiyor.



TRANSFERİ ALEX BİTİRECEK



Brezilyalı savunmacının Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.



DAVID LUIZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE



56 kez Brezilya forması David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de oynuyor.