Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için karar verildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç'un toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı, Emre Belözoğlu'nun durumu ve transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;



"Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Genel kurulu 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle genel kurul tarihini değiştirmemiz gerekebilir. Yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.



"FENERBAHÇE ÜZERİNE İFTİRALAR HER SEZON DEVAM EDİYOR"



Yok nisanda şampiyon, yok Zorlu sezonu, yok efendim Dilmen-Tatlı sezonları. Sonuca bakıyoruz. Sonuç ortada. Dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Norm haline geldi. Sistematik, ısrarlı bir şekilde bu argümanları, iftiraları her sezon yerleştirip ve buna da inanacak bir kitle bulmak üstün bir başarı.



Fenerbahçe üzerine iftiralar her sezon devam ediyor. Ben sezon başında buna dikkat çektim. Bu golü yemeyin, dikkat edin, böyle bir şey yok futbolculara, çalışanlara söyledim. Bu devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir kitle var. Bundan sonra 'daha evvel sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştirmeliyiz' demiştim. Bunu yapacağız.



Yönetime geldiğimiz zaman çok dirençle karşılaşmamızın sebebi eski köye yeni adet getirmekti. Bazıları tarafından naif, bazıları tarafından saf karşılanmış olabilir. Saf ve dürüst olmayı, algı operasyonu yapan kişilere tercih ederim. Umarım böyle olanların sayısı daha da artar, bu sektörün değişmesi lazım.



EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI



Emre Belözoğlu durumunun merak edilmesi de normal. Göreve geldiğimde 'İnşallah görev sürem boyunca tek bir hocayla çalışırım' demiştim. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Huzurunuzda yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcadı. Elini her zaman taşın altına koydu. Sportif Direktör olarak beklentinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Pek çok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık.



"EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM ETME KARARININ ÇOK RİSKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"



Yeni teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... İçinde bulunduğumuz durumda, 5 sene sonra açık ara en büyük teknik direktör olacağını bildiğimiz Emre Belözoğlu ile bugün devam etme kararının çok riskli olacağını düşündük. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Bunu kendisiyle de paylaştık. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem.



"SÜPER LİG'DE EN ŞEFFAF KULÜBÜZ"



Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları reddediyorum. Süper Lig kulüpleri arasında en şeffaf, eleştiriye en açık kulüplerden biriyiz. Biz kendimize güveniyoruz, bizim özgüvenimiz yüksek. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Bizim kompleksimiz yok. Biz insanız, hata da yapıyoruz. Önemli olan bunlardan ders alarak tekrarlamamak.



"BU SENE O KADAR OLAY OLDU, BİR KERE FENERBAHÇE MAÇINDA OLAY ÇIKTI MI?"



2020-21 sezonunda açıklanan datalara bir bakın. Nasıl olur ki Türkiye'de geçen sezon sadece beş kulüp menajerlik ödemesi yapmış? Bunu bir sorun. Biz suçlanıyoruz ya. Nasıl olur da Türkiye'de harcanan menajerlik ücretinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor? Bu sene o kadar olay oldu. Bir kere Fenerbahçe'nin maçında bir olay çıktı mı? Orada bu oldu, burada bu oldu... Bunlar tesadüf mü? Çünkü saygı duyuyoruz. Anadolu kulüpleriyle olan ilişkimiz, tarihte olmadığı kadar iyidir. Bu kendiliğinden olmuyor. Fenerbahçe, 3 senede bir BB Erzurumspor maçı dışında bir kere sıkıntı yaşamış mı? Onda da rakibimiz küme düşüyordu. Çok seyirci alınıyor, bir kere şikayet etmedik. Bir kişi küfür etti diye koskoca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Ben yine doğru bildiğimi yapacağım. Bazı radikal değişiklikler olacak ki futbol temizlenecek.



"MİNİMUM 1 STOPER, 1 KANAT, 2 FORVET BELKİ BİR SAĞ BEK VE SOL BEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ"



Burada attığınız her adamı 30 kere düşünmeniz lazım. Biz üç hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Öyle bir yazıyor ki insanlar. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe anlamında sınıfta kaldık diyebiliriz. Futbolda hiç beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz şekilde aldığımız kararlar istediğimiz sonuçları vermedi. Bunun birçok sebebi var. Biz Sivasspor maçında şampiyonduk. Bu sene 15-16 puanımız gitti ama ona rağmen buraya kadar getirdik. Diğer unsurlar olmasaydı Sivas maçına kalmazdı bu iş. Bu sene şampiyon olabilseydik arka arkaya işler rayına oturacak duruma gelecekti. Sivas maçı bize büyük maddi hasar vermiştir. İnancım bu sene futbolun rengi Sarı-Lacivert olacak. Bizim takımımız yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz teklifler alacağız. Gelmediği takdirde bizi temel olarak şampiyonluğa götüreceğine inandığımız oyuncuları tutup bunun üzerine 4-5 nokta atışı transfer yapıp ilerleyeceğiz. Minimum bir stoper, bir kanat, iki forvet belki de bir sağ bek ve sol bek transferi yapacağız.



"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAAD ETMEDİM"



Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Ben her zaman inşallah derim. Bir arkadaş 'TFF'de güçlü değilsiniz, MHK ve kurulları etkilemeden, masaya yumruğu vuramıyorsunuz. Böyle şampiyon olamazsınız.' dedi. Sivas'ı yensek şampiyonduk. Ancak Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu.



"KADIN FUTBOL ŞUBESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Kadın futbol şubesi için genel kurul müsaade ederse, hayata geçireceğiz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir.



TEKNİK DİREKTÖR KONUSU



Teknik direktörün en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Teknik direktör, benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar gider. Teknik direktör için tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz de bu kadar polemik olmasaydı diyebilirsiniz ama başka polemik bulunurdu zaten. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Futbol aklı olarak güvendiğim insanlarla istişare ettim. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. Hocamız yarın gelsin isterdim ama çok sıkıntı yaratmaz. Artık son kez hoca tercihi yapmak istiyoruz. Birçok transfer şampiyona sonrasına sarkacak. Ben kafamdaki hocayı haziran ayı içerisinde imzaya getirirsem, fazlasıyla yeterli bir zamanı olacaktır. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum.



"EURO 2020 OYUNCULARIMIZ İÇİN VİTRİN OLACAK"



İstatistikler yerli hoca diyorsunuz, bir bakıma öyle ama Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunun 16'sı yabancı hocayla. Bu lig farklı bir lig. Avrupa'da örneği az. Bu ligi tanımak önemli. Tercih edeceğimiz hoca, bu lige göre olacak. 13-14 takım sadece gol yememe üzerine oynuyor. Bunun üzerine sıkıntı yaşadık. EURO 2020 oyuncularımız için bir vitrin olacak. Zanka'yı ayrı tutuyorum, milli takımlarda oynayan oyuncularımızı absürt bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyoruz.



"O FUTBOLCU SİVAS MAÇINDA SAHADA ÖLECEK!"



Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren kim varsa antrenör olur, futbolcu olur gidecek. O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar, ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek var.



"EMRE BELÖZOĞLU HOCA OLMAK İSTİYOR"



Emre Belözoğlu'nun gönlünde yatan hoca olmak. En son sportif direktör atamasını yapacağız. Sportif direktörlük müessesine hala inanıyorum. Bir CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan birine ihtiyaç var. Bu müessesenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah 3. döneme gerek olmaz, olursa da iyi şeyler oluyor demektir. Bence Fenerbahçe başkanlığının 3 dönemden fazla olmaması gerekir. Dönem sürelerinin de 4 yıl olması gerekiyor. 4 sene, fark yaratabilmek için makul bir süre.



"ESKİSİ GİBİ KARAR VERSEK SZALAI'Yİ ALMAZDIK"



Devre arası stoper lazımdı. 3 isim önümüze geldi, biri Szalai'ydi. 2 isim vardı başka. Gazetelere de yansıdı bazıları. Eskiden olduğu gibi karar versek Attila listeye bile girmezdi. 'Bu adamı tanımazsınız ama alırsanız 2 sene sonra Premier Lig'e gider' dediler. Bizim artık Pelkas'lar, Altay'lar, Szalai'ler modeli üzerinde durmamız lazım.



"BİR FUTBOLCUMUZA 6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR"



15 milyon satış nasıl olur? Şimdi zaten halihazırda 6 milyonluk teklif var. İsim veremeyeceğim. Attila'lar, Pelkas'ları saymıyorum. Eldeki kuşu konuşuyorum, daldaki kuşu değil. Gerek bu sezon oynayan, gerek kiralık giden futbolcular konusunda talepler güzel. Ozan'a, Altay'a, Pelkas'a bir teklif olursa, 20-25 olur, devam edebilir. Sattığımız zaman iyi satıyoruz. Belki o konuda iyi not verirsiniz. Pandemi ve tüm aleyhte ekonomik şartlar nedeniyle, oyuncu satışları limite 3'te 1 yansıyor. Belki bu 1'e 1 yapılmalı.



"HOCA OLARAK BIELSA SEVİYESİNE BAKIYORUZ"



Bielsa bize çok ifade ediliyor. Temasımız olmadı ama kalibre olarak o seviyeye bakıyoruz.



1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR



Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, tamamen verilere dayanarak bir talepte bulundu. 1923'te kurulan, TFF'nin organize ettiği, 1959'a kadar olan turnuvaların da sayılmasını istiyoruz. Bizim bugün talep ettiğimiz, TFF'nin kendi tarihine hatta bir adım daha öteye gideyim Cumhuriyet tarihine sahip çıkması lazım. Karşı gelenler olabiliyor. Panik havası var. Rahat olun. Bizim derdimiz para pul, yıldız değil. Bundan sonra yıldız takmayacağız. Bizim derdimiz tarihin resmi olarak kabul edilmesi. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yok efendim, 4 takım... Ulusal değil, o değil, bu değil... Kendi yayın organında, bunu ulusal sayıyorsun. Riyakarlıktan sıkıldım. Biz hakkımızı istiyoruz, ne fazlası ne azı. Beşiktaş'a vermişsin, kılıf uydurup vermişsin. 36 sene boyunca düzenlenen bu turnuvaların şampiyonlukları, kesinlikle sayılmalıdır. Bilgi, belge ve tarihçilerin düşünceleri çerçevesinde karar alınırsa sonuç aşikar. Ama federasyon nasıl karar alacak bilmiyorum. Cesur karar alabilen bir federasyonumuz yok. Bizim isteğimiz hakkımız verin, ne eksik ne fazla... Kendi yayın organında 'Türkiye şampiyonluğu' diyorsun, sonra çıkıp inkar ediyorsun. Medya sorsun, 'Öyle demiştin ama şimdi böyle' desin. Biz de ondan sonra her argümana dikkat edeceğiz. Kuru kuru atma olmayacak.



EMRE BELÖZOĞLU ŞAMPİYON OLSAYDI KALIR MIYDI?



3 Temmuz kumpası olmasaydı biz 2-3 sene üst üste şampiyonduk. Orada hakkımızı vermeyin. Burada hakkımızı vermeyin. Zaten sahada hakkımızı yiyorsunuz! Denizli'de kaybettiğimiz şampiyonluk başka ülkede olsa o maç biter miydi? Emre Belözoğlu takımı şampiyon yapsaydı, belki o kararı verecek ben olmazdım.



Sonuna kadar beni destekleyen, büyük seçim hareketine dönüşen, YouTube videoları yapmalar, sosyal medya kampanyaları, 'Tam Zamanı Şimdi'ler, sokakta afiş asmalar isteseniz yapamayacağınız işlerdi. O insanların beklediklerini yapamamak bana mahcubiyet baskısı oluşturdu. Benle 1 fotoğraf dahi çekilmemiş olsa dahi bu camianın geleceği olan, beni doğru aday olarak gören, her sıkıntıda beni savunan insanlara sorumluluğum var. Bu insanlar, bu işten mahçup çıkmayacaklar. Onlar görecekler ki, 'İyi ki desteklemişiz, iyi ki savunmuşuz' noktasına gelecekler. Bundan zerre kadar şüphem yok. Benim en çok sorumluluk duyduğum kişiler Fenerbahçe aşkıyla yanış tutuşanlar, özellikle çocuklar.