Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması!

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmış ve şampiyonluk yarışında rakibiyle olan puan farkını 3'e indirmişti. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mostafa Mohamed, son dakikalarda sakatlık yaşayarak sedyeyle oyundan çıkarılmıştı.



Mostafa Mohamed'in sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.



Sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'in sağlık durumuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:



"Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı."