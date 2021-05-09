Arda Turan'ın sözleşmesi boşa çıktı!

Galatasaray'da yeni seçilecek yönetim, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğine karar verecek. Fatih Terim, sonradan oyuna giren ve golünü atan Arda için 'Onun sözleşmesi gönülden. Galatasaray'da devam etmesini isterim' dedi.



Tecrübeli oyuncu, dün İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, 'Bugün sahada Galatasaray için oynamasam bile takımımı tribünden taraftar olarak desteklerdim. Bu yüzden, burada olduğum her saniye benim için özel' ifadelerini kullandı.