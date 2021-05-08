Galatasaray Beşiktaş canlı anlatım

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. derbisini yönetiyor. Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş 'ın sahasında Galatasaray 'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray 'ın deplasmanda Fenerbahçe 'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

VAR'DA METE KALKAVAN

Şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan derbide Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapıyor.

GALATASARAY 5, BEŞİKTAŞ 3 KEZ KAZANDI

Cüneyt Çakır'ın yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş 'tan 2, Galatasaray 'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.



EN AZ GOL YİYEN TAKIM EN ÇOK ATANA KARŞI Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 85 gollü Beşiktaş 'ın ardından 70 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.