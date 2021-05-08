Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray Beşiktaş canlı anlatım

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli mücadelede Beşiktaş'ta Aboubakar, N'koudou ve Mensah forma giyemeyecek. Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

Spor / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 20:51
Galatasaray Beşiktaş canlı anlatım

Süper Lig'in 40. haftasında düğüm çözülüyor... Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolundaki en önemli mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
 
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR
FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. derbisini yönetiyor. Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.
 
VAR'DA METE KALKAVAN
Şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan derbide Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapıyor.
 
 
GALATASARAY 5, BEŞİKTAŞ 3 KEZ KAZANDI
Cüneyt Çakır'ın yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.
 
Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş'tan 2, Galatasaray'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM EN ÇOK ATANA KARŞI
Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 85 gollü Beşiktaş'ın ardından 70 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.
 
 

FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement