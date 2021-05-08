Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe
, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Ankaragücü - Fenerbahçe
maçını beINSPorts'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe
: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia
TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Ankaragücü'nde Borven sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe
'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ
Lig ikincisi Fenerbahçe
ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, Galatasaray-Beşiktaş
derbisinden alınacak 1 puan Beşiktaş
'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak.
Fenerbahçe
deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray
derbisinden 3 puan alması gerekecek.
Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş
derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.