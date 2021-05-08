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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Spor / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 20:57
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
 
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
 
Ankaragücü - Fenerbahçe maçını beINSPorts'tan canlı yayınlanıyor.
 
 
İLK 11'LER MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
 
 
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Ankaragücü'nde Borven sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
 
Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.
 
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ
Lig ikincisi Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Ankaralı renktaşı MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İstanbul'un sarı-lacivertli takımı başkentte mağlup olursa, Galatasaray-Beşiktaş derbisinden alınacak 1 puan Beşiktaş'ı ikili averajla şampiyonluğa ulaştıracak.
 
Fenerbahçe deplasmanda berabere kalırsa siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesi için bu kez Galatasaray derbisinden 3 puan alması gerekecek.
 
Sarı-lacivertliler, Ankara'dan galibiyetle dönerse Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak.
 

FenerbahçeBeşiktaşGalatasaray

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