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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Polonya'da 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Spor / 7 Mayıs 2021 Cuma 00:13
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde, ilk maçı evinde 6-2 kazanan İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İtalyan ekibi Roma'nın konuğu oldu. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Cavani'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önce kapatan United'a Roma, 57'de Dzeko ve 60'da Cristante ile cevap verdi: 2-1. İngiliz ekibinde 68'inci dakikada Cavani yine sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın son golü ise 83'üncü dakikada Zalewski'den geldi ve mücadele Roma'nın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla Roma kupaya veda ederken, Manchester United ise adını finale yazdırmayı başardı.

Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, evinde ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj sağlayan İspanyol Villarreal'i konuk etti. 1-0'ın tur için yettiği İngiliz temsilcisi, mücadelede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Arsenal turnuvaya veda ederken, Villarreal ise adını finale yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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Polonya

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