Derbinin hakemi belli oldu!

Bir yanda şampiyonluk yarışı bir yandan da kümede kalma savaşı devam ediyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. TFF, 40. haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre Galatasasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının hakemi ise Fırat Aydınus oldu.



DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Kamuoyunda beklendiği gibi derbiye Cüneyt Çakır atandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakeminin kim olacağı ise maç günü belli olacak.



