Seçim tarihi için yeni açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak sonrasında iptal edildiği duyurulan seçimin Haziran 2021'de yapılma hedefiyle ertelendiğini açıkladı.



İşte Galatasaray'ın açıklaması;



T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ALBAYRAK PAYLAŞMIŞTI



Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gün içerisinde "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.