İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, sahasında Real Madrid'i konuk etti.



İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, rövanşta Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.



Chelsea'ye finali getiren golleri, 28. dakikada Alman golcü Timo Werner ve 85. dakikada Mason Mount kaydetti.



29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale PSG'yi eleyerek yükselen Manchester City'nin rakibi, bir başka İngiliz ekibi Chelsea oldu.



Chelsea tarihinde 3. kez finale yükselirken, İngiliz ekibinin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, geçen sezon PSG'nin başında yaşadığı Şampiyonlar Ligi finali deneyiminin ardından üst üste 2. kez Devler Ligi finalinde boy gösterecek.