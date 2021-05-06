Galatasaray'da seçim krize döndü!

Galatasaray'da seçim tarihi krize döndü! Son dakika haberine göre Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada seçimin Haziran ayı içerisinde yapılacağını ifade etti. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından dün akşam bir metin yayınlamış ve seçimin ertelendiğini açıklamıştı. Mahmut Recevik başta olmak üzere bazı üyeler istifasını sunmuştu. Burak Elmas ve Metin Öztürk gibi başkan adayları da yönetimin bu kararına tepki göstermişti.



ABDURRAHİM ALBAYRA AÇIKLADI! SEÇİM HAZİRAN AYINDA YAPILACAK...



Galatasaray'da farklı yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 'Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç Haziran ayında yapılacaktır.'