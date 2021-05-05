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TFF'den Başakşehir, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a ceza!

TFF, harcama limitlerini yüzde 6'dan fazla aşan Başakşehir, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a ihtar cezası verildiğini açıkladı. Diğer kulüplerin ise harcama limitleri dahilinde kaldıkları belirtildi.

Spor / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50
TFF'den Başakşehir, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a ceza!

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

'Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve Tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

1- ALANYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, BEŞİKTAŞ A.Ş., DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., KAYSERİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup 'Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,'

2- ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine,

Karar verilmiştir.'

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