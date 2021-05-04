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Van Persie'e kritik görev! İmzayı attı!

Hollandalı efsane golcü Robin van Persie, teknik adamlık kariyerine resmen start verdi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Van Persie, oğlu Shaquell van Persie'nin de formasını giydiği takımın başına geçti.

Spor / 4 Mayıs 2021 Salı 19:32
Van Persie'e kritik görev! İmzayı attı!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı efsane golcü Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerine resmen başladı.

37 yaşındaki Hollandalı, altyapısından yetiştiği Feyenoord'un U16 Takımı'nın başına geçti. Van Persie, Brian Pinas ile birlikte oğlu Shaqueel van Persie'nin de formasını giydiği Feyenoord U16 Takımı'nı çalıştıracak.

Robin van Persie ayrıca, gelecek sezondan itibaren Feyenoord A Takımı'nın başına geçecek olan Arne Slot'un da teknik ekibinde yer alacak.

"TECRÜBELERİMİ AKTARABİLECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Van Persie, "Profesyonel kariyerimi bitirdikten sonra futbolda kalarak bana uygun işler yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle gelecek sezondan itibaren futbolculuk kariyerimdeki tecrübelerimi genç oyunculara aktarabileceğim için çok mutluyum. Bunu Feyenoord'da yapabilmek, benim için ayrıca özel. Bu durum enerjimi yükseltiyor ve genç oyuncuların gelişimine katkıda bulunabileceğim için kendimi mutlu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Arsenal ve Manchester United formaları da giyen Hollandalı efsane, Fenerbahçe formasıyla 86 maçta 36 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe

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