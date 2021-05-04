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UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı!

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nda pandemiden dolayı sıkıntı yaşanmaması adına takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı.

Spor / 4 Mayıs 2021 Salı 15:09
UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı!

UEFA İcra Komitesi bugün, korona virüs salgını sebebiyle sorun oluşmaması ve devamlılığın sürdürülebilmesi için UEFA EURO 2020 turnuvasına özel kuralları onayladı.

Buna göre olası korona virüs vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle maçlarda sıkıntı yaşanmaması için takım kadrolarının sayısı 23'ten, 26'ya çıkarıldı.

Ancak her bir karşılaşma için bildirilecek maksimum futbolcu sayısı 23 olarak kalacak.

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla değişikliklerin tıbbi olarak onaylanması koşuluyla, ciddi sakatlık veya hastalık durumunda oyuncu listesinde sınırsız değişiklik yapılmasına izin verilecek.

Korona virüs testi pozitif çıkan veya pozitif çıkan kişiyle yakın temaslı olarak belirlenen ve bu nedenle izole edilen oyuncular da vaka olarak kabul edilecek.

Bu sebeple müsabakadan önce UEFA yönetiminin onayı ile kadroda değişiklik yapılabilecek.

Yeni yönetmeliğe göre, listede ismi bulunan bir ya da iki kaleci fiziksel yetersizlik durumunda turnuva boyunca her maçtan önce kalecilerin yer değiştirmesine imkan sağlanacak.

Fakat müsabakanın bütünlüğünü korumak için oyuncu listesinde değiştirilen bir oyuncu listeye yeniden alınamayacak.

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