Milli takım Gine ile berabere kaldı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım ilk hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı'nı Alanya'da oynanan maçta 2-1 mağlup etmişti. A Milli Takım Gine karşısında son anlarda önemli fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Euro 2020 öncesi 26 kişilik kadronun yarın açıklanması bekleniyor. Daha sonra A Milli Takım ikinci etap kamp çalışmaları için 2 Haziran tarihinde Almanya'ya gidecek.