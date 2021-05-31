Milli takım Gine ile berabere kaldı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na artık sayılı günler kala A Milli Takım, Türkiye'deki son hazırlık maçını Gine ile yaptı. Euro 2020 için nihai kadronun belirlenmesi az zaman kala oynanan bu özel maç golsüz sona erdi. Maçın son anlarında net fırsatlar yakalayan Milliler kaleci Keita'yı geçmekte zorlandı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım ilk hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı'nı Alanya'da oynanan maçta 2-1 mağlup etmişti. A Milli Takım Gine karşısında son anlarda önemli fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Euro 2020 öncesi 26 kişilik kadronun yarın açıklanması bekleniyor. Daha sonra A Milli Takım ikinci etap kamp çalışmaları için 2 Haziran tarihinde Almanya'ya gidecek.