Fırtına'nın Sörloth planı!

Trabzonspor eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Bordo-mavili takımın maliyeti 4 milyon Euro olan ve vergiler düşüldüğü 2 milyon 700 bin Euro alan oyuncunun maaşını ödemek için kaynak arayışı sürüyor.



"KATKILARINIZI BEKLİYORUZ"



Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro'dan fazla maaş ödemesi yapmayacağız" açıklamasını yapan yönetim, Sörloth için ise bu rakamı aşmayı göze aldı. Bu nedenle işadamlarına ulaşan bordo-mavili kulübün idarecileri, "Bu transfer gerçekleşirse katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Leipzig kulübünün henüz Sörloth için kararını vermemesi nedeniyle beklemeye geçen bordo-mavili yönetim, buradan gelecek olan kesin karara göre forvet transferi için ara verdiği transfer çalışmalarına yeniden başlayacak.