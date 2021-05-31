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Fırtına'nın Sörloth planı!

Trabzonspor eski golcüsü Alexander Sörloth’u geri almak için ciddi bir kaynak arayışına girdi. Oyuncunun maaşının vergiler düşüldüğünde 2 milyon 700 bin Euro’yu bulması nedeniyle iş adamlarına, "Desteklerinizi bekliyoruz" çağrısında bulunuldu.

Spor / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:19
Fırtına'nın Sörloth planı!

Trabzonspor eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Bordo-mavili takımın maliyeti 4 milyon Euro olan ve vergiler düşüldüğü 2 milyon 700 bin Euro alan oyuncunun maaşını ödemek için kaynak arayışı sürüyor.

"KATKILARINIZI BEKLİYORUZ"

Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro'dan fazla maaş ödemesi yapmayacağız" açıklamasını yapan yönetim, Sörloth için ise bu rakamı aşmayı göze aldı. Bu nedenle işadamlarına ulaşan bordo-mavili kulübün idarecileri, "Bu transfer gerçekleşirse katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Leipzig kulübünün henüz Sörloth için kararını vermemesi nedeniyle beklemeye geçen bordo-mavili yönetim, buradan gelecek olan kesin karara göre forvet transferi için ara verdiği transfer çalışmalarına yeniden başlayacak.

Trabzonspor


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