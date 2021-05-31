Beyaz Gazete Ana Sayfa

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Türkiye'de!

Almanya'da oynanan THY Euroleague finalinde İspanya'dan Barcelona'yı devirerek şampiyon olan Anadolu Efes basketbol takımı İstanbul'a geldi. Anadolu Efes havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Spor / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:44
Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Türkiye'de!

Almanya'da oynanan THY Euroleague finalinde İspanya'dan Barcelona'yı devirerek şampiyon olan Anadolu Efes basketbol takımı İstanbul'a geldi. Anadolu Efes İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Taraftarlar ve basketbolcuların yakınları havalimanında sevinç gösterisinde bulundu. Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Başırıyı kupayla taçlandırmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Oyuncularımla guru duyuyorum. 3 yıl önce sonunculuktan, önce finale. Geçtiğimiz yıl Euroleague'i domine edecek bir performansla tamamlayamamıştık. Ama bu yıl görevi tamamladık. Tabi ki şimdi tamamladık. En büyük kupayı aldık. Ama Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin sevgisi saygısı var. Mesajlar geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve diğer liderlerden. Herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Almanyaİspanya


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement