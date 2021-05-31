Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Turkish Airlines Euro League finalinde Barcelona ile karşılaşacan Anadolu Efes rakibini 81-86 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi başarı elde eden Anadolu Efes'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Turkish Airlines Euro League finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anado luEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.



"EMEĞİ GEÇEN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesine yer verdi.