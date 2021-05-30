Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz" denildi.



Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.



