EuroLeague’de şampiyon Anadolu Efes! Ergin Ataman tarihe geçti…

THY EuroLeague’de tarihinde ikinci kez final oynayan Anadolu Efes, finalde İspanya’nın güçlü ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek EuroLeague’de şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimizin baş antrenörü Ergin Ataman, EuroLeague’i kazanan ilk Türk koç olarak tarihe geçti.
EuroLeague'de nefes kesen 2020-2021 sezonu, Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Avrupa'nın en büyüğü olmak adına Barcelona karşısına çıkan temsilcimiz, İspanyol ekibini 86-81 mağlup etti ve EuroLeague'de sezonu şampiyon tamamladı.