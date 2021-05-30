EuroLeague’de şampiyon Anadolu Efes! Ergin Ataman tarihe geçti…

EuroLeague'de nefes kesen 2020-2021 sezonu, Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla tamamlandı. Avrupa'nın en büyüğü olmak adına Barcelona karşısına çıkan temsilcimiz, İspanyol ekibini 86-81 mağlup etti ve EuroLeague'de sezonu şampiyon tamamladı.