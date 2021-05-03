Salih Uçan hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Acılar içerisinde yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem Emre Kargın'a, 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.