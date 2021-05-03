Fenerbahçe gol oldu yağdı!

Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk 14 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 76 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı 5 puan geriden takibini sürdürdü. BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı ve düşme potasında işini zora soktu.