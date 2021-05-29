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Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti!

Murat Özarı ile yaptığı programlarla hafızalara kazınan Fikret Engin, hayatını kaybetti. Spor dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Fikret Engin'in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklam yapılmadı fakat Engin'in birkaç gün önce şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.

Spor / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:11
Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti!

Spor dünyasının önemli ismleri arasında yer alan spor spikeri ve yorucusu Fikret Engin, hayatını kaybetti. Eski çalışma arkadaşı Gökhan Dinç, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Murat Özarı ile yaptığı programlarla hatırlanan Fikret Engin'e yakın dostu Özarı da sosyal medyadan veda etti.

MURAT ÖZARI'DAN FİKRET ENGİN PAYLAŞIMI

Bir dönem birlikte program yapan Murat Özarı ile Fikret Engin aynı zamanda iyi birer arkadaştı. Murat Özarı, Fikret Engin'e sosyal medyadan veda etti.



'Canım kardeşim kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun.'


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