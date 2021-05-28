Galatasaray'da 6. başkan adayı!

Galatasaray'da seçim gündemiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu.



ABDURRAHİM ALBAYRAK DA LİSTEDE YER ALIYOR!



Yiğit Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan'ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da olacak.



HÜSRANLA SONUÇLANDI!



Galatasaray'da gerçekleşen derin toplantının perde arkası aralandı. Eski başkan Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otelde gerçekleşen ve 4 saat süren zirveye Ünal Aysal, İnan Kıraç, İzzettin Doğan, İrfan Aktar, Adnan Öztürk, Ahmet Özdoğan, Doğan Hasol ve Refik Arkan katıldı.



ÇATI ADAYDA MUTABAKAT SAĞLANAMADI



Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da toplantıya dahil oldu. Çok adaylı seçime giden Galatasaray'da tarafların birleşme ihtimali masaya yatırılırken, çatı aday konusu da gündeme getirildi ancak mutabakat sağlanamadı.