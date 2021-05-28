Dikkat çeken paylaşımlar! Terim dönemi sona mı eriyor?

2020-21 sezonunu ezeli rakibi Beşiktaş ile birlikte aynı puanda tamamlayan Galatasaray, ligi 2. sırada tamamladı. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında esen sert rüzgarların eşliğinde seçime giden sarı kırmızılı kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray seçime gidiyor, kazan kaynıyor. Şu ana kadar resmi olmayan rakamlara göre 5 başkan adayı 12 Haziran'da yapılan seçim için yarışacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran tarihinde yeniden toplanılaca ve 38. Galatasaray başkanı belirlenecek.
FATİH TERİM GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Bir yandan seçime giden Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akıllardaki soru ise yeni sezonda takımın başında kimin olacağı... Tüm bunların ışığında Galatasaray'da 2 flaş ayrılık yaşandı.
"TERİM İLE YOLA DEVAM ETMEYECEĞİM"
Öte yandan Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin de Avrupa maçlarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkati çekiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile kesinlikle yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından Galatasaray, 19 Haziran'a kadar da teknik direktörsüz kalmış olacak.
ŞAHİN VE DAVALA TERİM'İN EKİBİNDEN AYRILDI
Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı. Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.
DAVALA'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulunmuştu.
'GÜLÜYORUZ AĞLANACAK HALİMİZE'
Geçmiş bir idmanda teknik direktör Fatih Terim ile kahkaha attıkları fotoğrafı paylaşan Ümit Davala, "Gülüyoruz ağlanacak halinize." ifadelerine yer vermişti. Öte yandan geçtiğimiz sezon Hasan Şaş'ta Fatih Terim'in ekibinden ayrılmıştı.
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