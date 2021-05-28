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Anadolu Efes Final Four için sahada!

THY Euroleague'de Final Four heyecanı Almanya'nın Köln şehrinde başladı. İlk maçta temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz!

Spor / 28 Mayıs 2021 Cuma 19:21
Anadolu Efes Final Four için sahada!

THY Euroleague'de Final Four heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, güçlü rakibini mağlup etmesi halinde Eurolegue'de finale yükselecek. Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele ediyor.

ANADOLU EFES 8-4 CSKA MOSKOVA | İLK ÇEYREK OYNANIYOR

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ilk maçında son finalistler karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, zorlu mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

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