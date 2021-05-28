Anadolu Efes CSKA'yı devirdi! Finale adını yazdırdı!

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Eurolegue Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Son anları nefes kesen karşılaşmayı 89-86 kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, Eurolegue'de finale yükseldi. Lacivert-beyazlıların finaldeki rakibi Barcelona - EA7 Olimpia Milano eşleşmesinin galibi olacak.



ANADOLU EFES 25-15 CSKA MOSKOVA | İLK ÇEYREK SONUCU



ANADOLU EFES 49-37 CSKA MOSKOVA | İLK YARI SONUCU



ANADOLU EFES 71-55 CSKA MOSKOVA | ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU



ANADOLU EFES 89-86 CSKA MOSKOVA | MAÇ SONUCU



Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ilk maçında son finalistler karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, zorlu mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak.



Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.



EUROLEAGUE'DE SEZONUN MVP'Sİ VASİLİJE MİCİC



Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.