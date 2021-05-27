Türkiye - Azerbaycan maçında sakatlık şoku!.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleci Altan Bayındır sakatlanarak oyuna devam edemedi.
A Milli Takım'ın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında Altay Bayındır sakatlandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.
73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, kariyerinde ilk kez formayı bu maçta giymişti. Altay Bayındır'ın ardından ayak bileğine darbe alan Halil Akbunar yerini Ozan Tufan'a bıraktı.