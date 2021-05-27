Türkiye - Azerbaycan maçında sakatlık şoku!.

A Milli Takım'ın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında Altay Bayındır sakatlandı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.



73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, kariyerinde ilk kez formayı bu maçta giymişti. Altay Bayındır'ın ardından ayak bileğine darbe alan Halil Akbunar yerini Ozan Tufan'a bıraktı.



