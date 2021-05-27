A Millilerimiz iyi bir başlangıç yaptı!

EURO 2020 hazırlıklarını tam gaz sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Milli takımın hocası Şenol Güneş, bu karşılaşmada daha önce pek fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Bu maçla Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu bu maçla ilk kez Milli Takım formalarını sırtlarına geçirmiş oldular.



Mücadeleyi Milli Takımımız 2-1'lik skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan kaydetti.