Ve imzayı attılar! Bedelleri ise...!!!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Gervinho ve Bruno Peres için imza töreni düzenlendi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler için konuşurken, "Biraz uzun bir süreç oldu. Kolay olmuyor. Trabzonspor gibi kulüplerin çok dikkatli olması, hassas olması lazım. Biz onları, onlar bizi terletti. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı gösteren Parma kulübüne teşekkür ediyoruz. Kucka'yı bundan iki sene önce Parma'ya gönderdik. Oyuncumuz hala orada. Trabzonspor forması giyenler her zaman bu kulübün oyuncusudur. Şimdi ikisi de imza atacak. Daha sonra ülkelerine gideckeler. Dinlenip gelmelerini istiyorum, savaşa hazır olmalarını istiyorum. Türkiye Ligi diğer liglere benzemiyor" dedi.



Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından iki isim imza attı.



İmza töreninde konuşan Bruno Peres, "Başkanımıza bize gösterdiği güven için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir durum. Bunun da sorumluluklarının farkındayım. Burada savaşmaya geldim. Bununu sözünü verebilirim. Bu fırsatı bana veren herkese teşekkürler" diye konuştu.



Gervinho ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fazla konuşmayı sevmiyorum. Saha içinde konuşmayı tercih ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Parma transferimde kolaylık sağladı. Hem ben hem eşim hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımın da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Çok inandığımız bir proje" ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu imza töreni oyunculara takıldı ve, "Ben kendilerine 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunda aramızda anlaşırız. Bizim Türkçede bir laf vardır, ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, babalarını üzmesinler" dedi.



Trabzonspor Gervinho'nun 27, Bruno peres'in 33 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.



BRUNO PERES İLE 3 , GERVINHO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME



Trabzonspor, Bruno Peresi ile 3, Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo Mavililer, oyuncuların transfer detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platrformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



BRUNO PERES'İN SÖZLEŞMESİ



Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.



GERVINHO'NUN SÖZLEŞMESİ



Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.