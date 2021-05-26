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Taraftar küme düşmek istedi! Yönetim tersini yaptı!

BB Erzurumspor ve Denizlispor'un TFF'ye yaptığı "küme düşme kaldırılsın" başvurusuna, küme düşen takımlardan biri olan Gençlerbirliği'nin taraftar gruplarından tepki geldi. Ankara ekibinin taraftarları küme düşmenin kaldırılmamasını isterken, Gençlerbirliği Kulübü taraftarlarının tam tersi bir açıklama yaparak küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

Spor / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:20
Taraftar küme düşmek istedi! Yönetim tersini yaptı!

Süper Lig'de küme düşen takımlardan birisi olan Denizlispor'un da BB Erzurumspor'dan sonra TFF'ye "küme düşme kaldırılsın" başvurusu yapmasına Gençlerbirliği taraftar gruplarından Alkaralar ve Ultras Kardeşler tepki gösterdi. İki grup da küme düşme kararının kaldırılmasına karşı olduklarını açıkladı.

BB Erzurumspor, TFFye başvurdu Süper Ligde küme düşme kaldırılsınBB Erzurumspor, TFF'ye başvurdu! "Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın"
Alkaralar Grubu

“Maç başladıktan sonra oyunun kurallarının değiştirilmemesini, hak edenin, sezon başında koyulan kurallara göre düşmesini İstiyoruz. Sportif olarak küme düşmüş ama siyasi kararlarla ve çeşitli kulis faaliyetleriyle ligde devam etmesine izin verilmiş bir kulüp olmak istemiyoruz. Son yıllar ve özellikle son sezon, adına kulüp yönetimi ve kulüp başkanı denen kişiler sayesinde, Gençlerbirliği kimliğini ve camiasını yeterince zedeleyen yıllar oldu. Bu kişilerin, kulübü ve takımı soktukları bu rezil durumun üstüne bir de tüy dikercesine, olası bir küme düşmenin kaldırılması kararını, kulüpteki kendi bekaları için son bir kurtuluş yolu olarak gördüklerine, böyle bir kararı dört gözle beklediklerine de eminiz. Gençlerbirliği'ni sportif olarak küme düşürürken, bir de geçmişte başka kulüplerin yaptığı gibi ahlaksız 'küme düşme talepleri'ni dillendirerek ve iktidar yalayıcılığı yaparak Gençlerbirliği camiasını ve kimliğini de küme düşürmeyin”

“Beceriksiz yönetim, menajer oyunları ile kulüplerin içi boşaltıldı. Birileri kendi çıkarları için kulüplerin yok oluşuna göz yumdu. Şimdi ise rantları eksilmesin diye küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar. Gençlerbirliği de bu süreçten geçerek küme düştü. Biz, Gençlerbirliği taraftarları olarak hak etmediğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Düştüysek, buna neden olanlarla hesaplaşırız. TFF 1. Lig’de mücadele eden hakkımızla Süper Lig’e çıkarız. Bize yakışan da budur. Gençlerbirliği yönetimi boynumuzu eğdirmeyin. Kendi hatalarınızı örtmek için bu yola başvurmayın. Küme düşme kaldırılmasın”

KULÜP "KÜME DÜŞME OLMASIN" BAŞVURUSU YAPTI

Gençlerbirliği taraftarının bu taleplerinin ardından kırmızı-siyahlı kulüp ise geçtiğimiz sezon küme düşme olmaması için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

DENİZLİSPOR DA "DÜŞMEYELİM" DEDİ

Küme düşmenin kaldırılmasını isteyen Yukatel Denizlispor, bugün yaptığı açıklamada küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda salgının yanında kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünden olumsuz etkilendiği belirtildi.

TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi ve yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıkların kulübü ciddi bir çıkmaza sürüklendiğinin savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küme düşmenin kaldırıldığı 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen salgın süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı, kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz."

İLK ADIMI ERZURUMSPOR ATTI

Küme düşmenin kaldırılması için ilk adımı Erzurumspor atmış ve 17 Mayıs'ta TFF'ye başvuru yaptıklarını duyurmuştu.

İşte Erzurumspor'un açıklaması;

“Bu sezonda da küme düşmenin kaldırılması için gerekli adımlar atılıyor. Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yaptık. Bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz.”

DenizlisporGençlerbirliği


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