Altay 18 yıl sonra Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig'de iki İzmir ekibinin İstanbul'da karşı karşıya geldiği Play-Off finalinde Altınordu'yu Paixao'nun 89'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım oldu.



İzmir temsilcisi en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından geri döndü. Bir dönem formasını giydiği Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.



66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.



68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.



87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.



89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Altay, maçı 1-0 kazanarak Süper Lig'e çıktı.

