Ryan Donk'a sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvayan Göztepe, savunmasını Galatasaray'ın yıldızıyla güçlendirmek istiyor.



Savunmanın ortasında forma giyen Cristian Titi ile sezon devam ederken yollarını ayıran, sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk ile de vedalaşan yönetim, mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak.



LİNNES VE ÖMER BAYRAM'I İSTİYORLAR



Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporuna göre hareket eden İzmir ekibi, Galatasaray'dan sağ bek Martin Linnes ve sol bek Ömer Bayram'ı transfer listesine aldı.



DONK SÜRPRİZİ!



Öte yandan Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçecek. Göz-Göz, transferi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor.



Göztepe, Türkiye'de uzun süre forma giyen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Donk'a cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Tecrübeli savunmacı, Hollanda'da Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de West Bromwich, Belçika'da Club Brugge formalarını giyerken Türkiye'de Kasımpaşa'da da görev yaptı.



.