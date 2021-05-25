Küme düşme kaldırılsın başvurusu!

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.



Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.



İşte yapılan o açıklama:





