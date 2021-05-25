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İşte satın alacağı İngiliz Kulübü!

İngiltere'den takım alma hayalini her fırsatta ile getiren Acun Ilıcalı'nın, satın alacağı takım ortaya çıktı.

Spor / 25 Mayıs 2021 Salı 22:40
İşte satın alacağı İngiliz Kulübü!

Spor Arena'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın rüyası gerçek oluyor! Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, futboldaki asıl hayalinin İngiltere liginden bir takım almak olduğunu söylemişti. Acun Ilıcalı, geçen sezonun başında Hollanda ekibi Forttuna Sittard'a ortak olmuş, kısa bir süre önce de bu ortaklığın sona erdiğini şu açıklamayla duyurmuştu:

HOLLANDA'YA VEDA ETTİ

"Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum."

HULL CİTY

Acun Ilıcalı İngiltere'den futbol takımı satın almaya hazırlanıyor. Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi satın alıyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Acun Ilıcalı'nın satın almak için görüşmeler yaptığı takım Hull City. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; taraflar arasında bir süredir başlayan görüşmeler olumlu devam ediyor. Acun Ilıcalı, kulübün sahibi Ehab Allam ile görüşme halinde.

HEYECANLANDIRAN TAKİP

2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi

HULL CİTY HAKKINDAKİ BİLGİLERİ

Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

HULL CİTY'NİN STADI

Kulüp iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

FORTUNA SITTARD'A GEÇTİĞİMİZ AYLARDA VEDA ETTİ

Voetbal International'in haberine göre; Ilıcalı, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerin karşılığını da kulüpten istemiş. Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı ile ayrılığı açıklarken görüşmelerin pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etmiş, "Acun Ilıcalı'yı yıllardır tanıyorum. Bu ayrılık kulübü olumsuz yönde etkilemeyecek. Mevcut konumumuza bağımsız şekilde geldik. Ayrılsak da bu hoş olmayan şekilde olmayacak." şeklinde bir demeç vermişti.

FARKLI İDDİALAR

O dönem çıkan haberlerde Acun Ilıcalı'nın Fortuna antrenman tesislerine ve maçlarına özel uçakla gözlemci gönderdiği, bunun da takım içerisinde huzursuzluk yarattığı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın birçok konuda kulüple ilgili kararları kendisinin vermek istediği ve bu durumun da anlaşmazlıkları beraberinde getirdiği vurgulandı.

HollandaİngiltereAcun Ilıcalı


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