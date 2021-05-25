Eski bakan Galatasaray'a başkan adayı oldu!

Haziran ayında seçime gidecek olan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık makamı için 5'inci aday belli oldu.



GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI



Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi'den sonra Galatasaray'da başkanlığa bir talip daha çıktı.



Daha önce Anavatan Partisi'nden 3 dönem İstanbul Milletvekilliğinin yanı sıra Devlet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olarak görevlerini de üstlenen İbrahim Özdemir, salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını duyuracak.



40 senedir Galatasaray Kulübü'nde genel kurul üyesi olan 71 yaşındaki yüksek mimar İbrahim Özdemir, birkaç yıldır bu görev için hazırlık yaptığını dile getirdi.



FATİH TERİM MESAJI



Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına karşı olduğunu belirten İbrahim Özdemir, "Onu benden daha eski tanıyan yoktur" dedi.



Seçimi kazanması halinde Fatih Terim ile görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Özdemir, hocanın tecrübelerinden faydalanacaklarını ve tavsiyeleri doğrultusunda transfer yapacaklarını ifade etti.



