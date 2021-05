Süper Lig için 18 takım sinyali!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIn Sports'ta güdeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, gelecek sezonların planlanlanmasıyla ilgili açıklamlarada bulunurken tekrar 18 takımlı Süper Lig'e dönmenin sinyalini verdi.



Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;



"Ne yapıp edip bu sezonu tamamlamalıydık. 9 kez hafta içi maç oynandı. Gelecek sezon 20 takımla 38 hafta oynanacak ve 3 defa hafta içi maçlar oynanacak. TFF 1. Lig gelecek yıl 19 takımla oynanacak. Her hafta 1 takım bay olacak.



SÜPER LİG İÇİN 18 TAKIM SİNYALİ!



20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz."



1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARI



"1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili sadece Fenerbahçe müracaat etmedi. Samsun'dan Ankara'ya birçok takım başvurusunu yaptı. Hukuk Kurulu ve Tahkim Kurulu ile gerekli incelemeler yapıp en yakın zamanda kararımızı açıklayacağız."



"ÖNCE FENERASYON DEDİLER"



Sezon öncesinde ve sırasında yapılan eleştirilere vurgu yapan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler.. 'Tüm her şey Fenerbahçe için dizayn edildi' denildi. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, 'Plan program böyle işliyor' dediler. Bir ara Beşiktaş öne geçti. 'Beşiktaş'a düzen var' dediler. Son haftaya gelindiğinde üç takım da eşit şansta girdi. Beşiktaş iki golle şampiyon oldu. Burada tezgahlar var, planlanıyor gibi şeylerin olmadığını kamuoyu gördü. Hem TFF 1. Lig'de hem de Süper Lig'de kimse bir şey konuşmuyor. Hepsinin boş olduğu, dedikodan öteye gidilmediği görülmedi" ifadelerini kullandı.



"GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ AVRUPA'DA KULLANMAYA BAŞLANIRSA BİZ DE BUNU YAPMAYA HAZIRIZ"



Futbolda artık VAR sisteminin vaz geçilmez olduğunu söyleyen Özdemir, "Samsunspor Başkanı, Altınordu - Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor. Rakamlar da ortada. TFF 1. Lig'de de yeni sezonda uygulama kararı aldık ama bazı statların durumu bunu engelliyor. Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi olursa uygulanmaya başlanırsa biz de getiririz. Bir çok ülkenin sistemini Hawk Eye kullanıyor. Gelmesi için fikir birliğine varmıştık" dedi.



Fenerbahçe'nin hawk-eye sistemi ile ilgili suç duyurusu olduğunu kaydeden Özdemir, "Savcılığa verdik, savcı dosyayı kapattı. Fenerbahçe'nin iddiası var, 'Bu konunun üstüne gidin' dedik. Tekrar inceleniyor. Söz konusu VAR operatörü arkadaşımız, UEFA'nın da listesinde bulunuyor" açıklamasını yaptı.



TFF kurullarının çok tartışıldığı yorumu üzerine Nihat Özdemir, "Hedefimiz yeni yapılacak genel kurula kadar bu kurullarla devam etmek. Ancak yeni spor yasası var. Mali genel kurul var. Ligler başlamadan önce Ağustos ortasından önce bu mali genel kurulu yapacağız. Tüzüğümüzle ilgili bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Kurulları buna uygun hale getirmeye çalışacağız. Tüm kurullarımız görevlerine devam ediyorlar. Tahkim, MHK görevine devam edecek. MHK'ya ayrıca teşekkür ediyorum. 10 maç aynı anda oynanıyor. Bu maçlara verilen hakemler, görevliler ve temsilciler... Hepsinden çok memnunum. Sayın Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'dan çok memnunum. Tahkim Kurulu'ndan da memnunum. Onlarla da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG'DE 18 TAKIM PLANI



TFF 1. Lig'in gelecek yıl 19 takımla oynanacağını açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Her hafta 1 takım bay olacak. 20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Her hafta bir takım BAY geçecek. İki yıl içerisinde takım sayısını 18'e düşüreceğiz. Süper Lig'de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz" dedi.



Nihat Özdemir, seyircili oynama konusunda ise, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz -inşallah rakamlar böyle devam ederse, aşılama sistemi bu şekilde başarılı olursa- Ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız. Ancak hedefimiz düşük kapasiteli seyircili oynatmak" diye konuştu.



Karantinaya rağmen maçlara seyirci alınmasıyla ilgili olarak ise TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı, Galatasaray 1-0 yendi. O maçın devre arasında, İstanbul Emniyet Müdürü stadyumda kaç kişinin olduğunun sayılmasını istedi. 452 kişi olduğu bildirildi. Çok seyirci alındı dendi ama sayı 452 kişiydi. 3000 - 5000 kişilik maçlar oynanmadı. 1. Lig'de 1000 kişi civarındaydı" açıklamasını yaptı.