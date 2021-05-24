Lille'in forma sponsorundan tepki çeken görsel: Bizimkiler nerede?

Fransa Ligue 1'de Lille, 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Kulübün forma sponsoru Boulanger, sosyal medya hesabından Lille'i tebrik etti. Fransız firmasının paylaştığı görselde hiçbir Türk yıldıza yer vermemesi ise dikkati çekti.



Türk taraftarlar şampiyonlukta başrolü oynayan milli futbolcularımızın yok sayılmasına tepki gösterirken, Boulanger firmasını ırkçılıkla suçladı.



İşte Fransız forma sponsorunun tepki çeken o paylaşımı;









Bizim Çocuklar'ın Lille'i şampiyon yapan istatistikleri



Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in imzası bulunuyor:



Burak Yılmaz: 16 gol 5 asist

Yusuf Yazıcı: 7 gol 4 asist

Zeki Çelik 3 gol 3 asist