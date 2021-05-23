İngiltere'den Beşiktaş'a müjde!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.



TOTTENHAM'IN GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A YARADI

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.



BEŞİKTAŞ'IN ÖN ELEME OYNAMASINA NEDEN OLACAKTI

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.