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Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut olacak!

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun oyun sistemini Mesut Özil üzerine kuracak. Kaptanlık görevine getirilecek yıldız oyuncuya saha içi liderliği de verilecek. Özil, hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynayacak.

Spor / 23 Mayıs 2021 Pazar 11:18
Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut olacak!

Devre arasında kadroya katılan yıldız futbolcu Mesut Özil yeni sezonda Fenerbahçe'nin en büyük silahı olacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda oyun sistemini yıldız futbolcu üzerine kuracak. Mesut Özil gerçek mevki 10 numaraya geçecek.

Fenerbahçe'nin sahadaki beyni Mesut Özil

Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için oynadığı maçlarda fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen Mesut Özil, yeni sezonda farklı bir kimliğe bürünecek. Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan, üretici oyuncuların başında gelen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki sahadaki beyni olacak. 32 yaşındaki futbolcuya pas alışverişi yapabileceği şekilde oyun sistemi oluşturulacak. Mesut Özil de paslarıyla sarı-lacivertli takımı pozisyonlar hazırlayacak.

Mesut Özil yeni sezon öncesi hazırlık kampında da fizik kondisyon eksiğini kapatacak. Yıldız futbolcunun sezon başı kampına hazır girebilmek adına tatilde dayanıklılık çalışmaları yaptığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çok büyük bir sevgi ve saygı var. Tecrübeli futbolcu da yıldız oyuncu egosu bulunmuyor. Takımdaki genç futbolcularla yakından ilgilenen Mesut, onlara tecrübelerini aktarıyor ve takım arkadaşlarıyla samimi diyaloglar kuruyor. Futbolcular da açıklamalarıyla ve tavırlarıyla bunu gösteriyorlar.

Kaptan Mesut olacak

Yeni sezonda Mesut Özil'e ayrıca takım kaptanı olacağı da belirtildi. Yıldız futbolcuya saha içi liderliği de verecek. Mesut hem saha içinde hem de saha dışında lider özelliğiyle takım içerisinde toparlayıcı rol oynayacak. Devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 11 maçta 723 dakika oynarken, 1 asist yapmıştı.

Mesut Özil


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