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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı!!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı verildi. Bu sezon hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki yıldız orta saha için Sarı-lacivertli kulüp, 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı...

Spor / 23 Mayıs 2021 Pazar 10:04
Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı!!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır' diyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

Ali Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor.

Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2+1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ozan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta 6 gol attı ve 10 asist kaydetti.

Fenerbahçe


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