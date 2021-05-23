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'Bizim Çocuklar' Fransa'da şampiyon oldu!

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille, deplasmanda Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Spor / 23 Mayıs 2021 Pazar 23:51
'Bizim Çocuklar' Fransa'da şampiyon oldu!

Ligue 1'in 38. ve son haftasında Lille, deplasmanda Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada David, 45+1. dakikada Burak Yılmaz (penaltıdan) kaydetti.

Neymar, Mbappe gibi birçok yıldızı kadrosuna bulunduran PSG'nin 4 yıllık hegemonyasına son veren Lille, büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Üç milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı 67, Burak Yılmaz 82 ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcuların katkısı

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıdı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Kral, rekor kırdı!

Burak Yılmaz, Angers deplasmanında attığı golle yeni bir rekora imza attı.

Burak Yılmaz, 45'te penaltıdan bulduğu golle takımının 2. golünü kaydetti. Ligde 16 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.


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